Лидер "Полесья" получил бан от УЕФА: он может длиться несколько лет

Четверг 14 августа 2025 18:07
Лидер "Полесья" получил бан от УЕФА: он может длиться несколько лет Фото: Богдан Михайличенко получил красную карточку в первом матче с "Пакшем" (ФК "Полесье")
Автор: Андрей Костенко

Защитник Богдан Михайличенко дисквалифицирован УЕФА и не поможет житомирскому "Полесью" в ближайших поединках еврокубков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Высокая цена удаления

Украинский защитник получил продленную дисквалификацию из-за прямого удаления в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против венгерского "Пакша".

Уже в компенсированное время он сфолил на сопернике, после чего шведский арбитр Йоаким Эстлинг пересмотрел эпизод с помощью ВАР и показал Михайличенко красную карточку.

В результате 28-летний защитник пропустит не только ответный матч с "Пакшем", но и первый поединок плей-офф квалификации ЛК - в случае выхода "Полесья" туда. Соперником команды может стать итальянская "Фиорентина".

Если же "Полесье" не пройдет "Пакш", один матч дисквалификации будет висеть над Михаличенко до следующего участия в евротурнирах, независимо от того когда это произойдет и за какую команду он будет играть. Поскольку санкции УЕФА не имеют срока давности. Поэтому наказание может растянуться и на несколько лет.

Михайличенко в сезоне-2025/26

В текущем сезоне Михайличенко провел пять матчей за "Полесье" во всех турнирах: три - в квалификации Лиги конференций и два - в УПЛ.

На его счету один забитый мяч (в ответном матче второго раунда ЛК против "Санта-Коломы") и одна голевая передача в игре чемпионата Украины против "Карпат".

Первый матч "Полесья" с "Пакшем" завершился победой украинского клуба со счетом 3:0. Ответный матч состоится в четверг, 14 августа, в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщили, что "Шахтер" потерял шестерых лидеров перед ответным матчем ЛЕ с "Панатинаикосом".

Также читайте, на каких местах "Динамо", "Шахтер" и другие клубы Украины в обновленном рейтинге УЕФА.

