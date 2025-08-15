Напередодні служба зовнішньої розвідки РФ опублікувала заяву, в якій повторила слова Орбана, які він часто використовує для дискредитації Мадяра. Йдеться про позиціонування політика, як маріонетки Європейської комісії.

Крім того, російські звинувачення проти Мадяра повторив і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він назвав опублікований у Москві текст таким, що "не містить нічого нового".

Як наслідок, реакція послідувала і з боку опозиціонера, який звинуватив Кремль у втручанні у вибори.

"Після 34 років Росія знову хоче безпосередньо втручатися в угорську політику, знову хоче безсоромно впливати на рішення угорських виборців", - написав Мадяр у своєму Facebook, маючи на увазі виведення радянських військ з Угорщини на початку 1990-х років.

Bloomberg зазначає, що Орбан займає оборонну позицію проти партії Мадяра Тіса, яка має двозначний відсоток в опитуваннях громадської думки. Важливо уточнити, що вибори в Угорщині відбудуться у квітні наступного року.