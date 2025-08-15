UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Лідер опозиції Угорщини звинуватив Росію у втручанні у вибори

Фото: РФ повторила слова Орбана, що Мадяр маріонетка Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Голова опозиційної угорської партії Тиса Петер Мадяр звинуватив Росію у втручанні у вибори, а також використанні розвідки для підриву його кампанії проти прем'єра Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Напередодні служба зовнішньої розвідки РФ опублікувала заяву, в якій повторила слова Орбана, які він часто використовує для дискредитації Мадяра. Йдеться про позиціонування політика, як маріонетки Європейської комісії.

Крім того, російські звинувачення проти Мадяра повторив і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він назвав опублікований у Москві текст таким, що "не містить нічого нового".

Як наслідок, реакція послідувала і з боку опозиціонера, який звинуватив Кремль у втручанні у вибори.

"Після 34 років Росія знову хоче безпосередньо втручатися в угорську політику, знову хоче безсоромно впливати на рішення угорських виборців", - написав Мадяр у своєму Facebook, маючи на увазі виведення радянських військ з Угорщини на початку 1990-х років.

Bloomberg зазначає, що Орбан займає оборонну позицію проти партії Мадяра Тіса, яка має двозначний відсоток в опитуваннях громадської думки. Важливо уточнити, що вибори в Угорщині відбудуться у квітні наступного року.

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто звинуватив Євросоюз у намірі скинути уряди трьох країн - Угорщини, Сербії та Словаччини.

Повідомлялось, що Росія намагається також вплинути на парламентські вибори в Молдові. Таким чином Кремль має мету зберегти важелі російського контролю в країні та зірвати євроінтеграцію.

