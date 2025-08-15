Накануне служба внешней разведки РФ опубликовала заявление, в котором повторила слова Орбана, которые он часто использует для дискредитации Мадьяра. Речь идет о позиционировании политика, как марионетки Европейской комиссии.

Кроме того, российские обвинения против Мадьяра повторил и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он назвав опубликованный в Москве текст таким, который "не содержит ничего нового".

Как следствие, реакция последовала и со стороны оппозиционера, который обвинил Кремль во вмешательстве в выборы.

"После 34 лет Россия снова хочет напрямую вмешиваться в венгерскую политику, снова хочет бесстыдно влиять на решения венгерских избирателей", - написал Мадьяр в своем Facebook, имея в виду вывод советских войск из Венгрии в начале 1990-х годов.

Bloomberg отмечает, что Орбан занимает оборонительную позицию против партии Мадьяра Тиса, которая имеет двузначный процент в опросах общественного мнения. Важно уточнить, что выборы в Венгрии состоятся в апреле следующего года.