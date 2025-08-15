RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Лидер оппозиции Венгрии обвинил Россию во вмешательстве в выборы

Фото: РФ повторила слова Орбана, что Мадяр марионетка Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Глава оппозиционной венгерской партии Тиса Петер Мадьяр обвинил Россию во вмешательстве в выборы, а также использовании разведки для подрыва его кампании против премьера Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Накануне служба внешней разведки РФ опубликовала заявление, в котором повторила слова Орбана, которые он часто использует для дискредитации Мадьяра. Речь идет о позиционировании политика, как марионетки Европейской комиссии.

Кроме того, российские обвинения против Мадьяра повторил и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он назвав опубликованный в Москве текст таким, который "не содержит ничего нового".

Как следствие, реакция последовала и со стороны оппозиционера, который обвинил Кремль во вмешательстве в выборы.

"После 34 лет Россия снова хочет напрямую вмешиваться в венгерскую политику, снова хочет бесстыдно влиять на решения венгерских избирателей", - написал Мадьяр в своем Facebook, имея в виду вывод советских войск из Венгрии в начале 1990-х годов.

Bloomberg отмечает, что Орбан занимает оборонительную позицию против партии Мадьяра Тиса, которая имеет двузначный процент в опросах общественного мнения. Важно уточнить, что выборы в Венгрии состоятся в апреле следующего года.

 

Напомним, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обвинил Евросоюз в намерении сбросить правительства трех стран - Венгрии, Сербии и Словакии.

Сообщалось, что Россия также пытается повлиять на парламентские выборы в Молдове. Таким образом Кремль имеет цель сохранить рычаги российского контроля в стране и сорвать евроинтеграцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия