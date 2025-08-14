Хочуть скинути уряди трьох країн: Сійярто виступив зі звинуваченнями на адресу ЄС

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто на тлі протестів у сербській столиці виступив зі звинуваченнями на адресу Європейського Союзу. Сійярто заявив, що ЄС нібито хоче скинути уряди трьох країн - Угорщини, Сербії та Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Сійярто у Facebook .

Зокрема, Сійярто заявив, що Брюссель, мовляв, перестав "бути чинником світової політики". Доказами угорський міністр назвав те, що представників ЄС не запросили на переговори на Аляску.

Клеврет угорського прем'єра Віктора Орбана також написав, що в результаті посилився тиск на уряди, які "підтримують мир, національні інтереси та не підпорядковуються Брюсселю". Такими, на його думку, є уряди Угорщини та Словаччини (проросійські режими, - ред.), а також уряд Сербії.

"Сьогодні ясніше за день, що в Центральній Європі проходять експерименти зовнішнього втручання з дестабілізації, повалення уряду проти патріотів словацького, угорського та сербського уряду", - заявив він.

Сійярто додав, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нібито відкрито підтримує угорську опозиційну партію "Тиса", а мітинги в Сербії вночі з 13 на 14 серпня - мовляв, прямий наслідок дій Брюсселю.

"Сьогодні я розмовляв телефоном з моїми сербськими колегою Юраєм Бланаром та Марко Журичем, з якими ми домовилися, що в умовах жорстких спроб зовнішнього втручання ми маємо ще сильніше відстоювати свій суверенітет та мир. Ми підтвердили, що в цьому можемо розраховувати на солідарність один одного", - завершив свій допис угорський міністр.