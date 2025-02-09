Лідер КНДР зробив цинічну заяву війну РФ з Україною, й пообіцяв розвивати ядерні сили

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловився про підтримку Росії, яка продовжує широкомасштабну військову агресію проти України. Допомога Москві з боку Пхеньяна обумовлена, зокрема, стратегічним партнерством між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency та Reuters .

Висловлювання Кім Чен Ина про війну РФ проти України

Говорячи про російсько-українську війну, Кім Чен Ин сказав, що Північна Корея збирається і надалі продовжуватиме підтримувати РФ, і така допомога буде "незмінною".

При цьому в заяві північнокорейського диктатора не згадувався напад Росії на Україну та загарбницькі дії Кремля, а звучали лише фрази про те, що російська сторона начебто "захищає суверенітет" та "територіальну цілісність".

"Армія та народ КНДР незмінно підтримуватимуть і заохочуватимуть справедливу справу російської армії та народу щодо захисту свого суверенітету, безпеки та територіальної цілісності відповідно до духу договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та Росією", - сказав Кім Чен Ин.

Лідер КНДР хоче і надалі розвивати ядерні сили

Також північнокорейський диктатор розкритикував тристоронню військову співпрацю між Сполученими Штатами Америки, Японією та Південною Кореєю. За словами лідера КНДР, це начебто підвищує напруженість та призводять до військового дисбалансу в регіоні.

Так, Кім Чен Ин пообіцяв вжити контрзаходів, включаючи подальший розвиток ядерних сил країни, повідомило в неділю державне північнокорейське інформагентство KCNA.

"КНДР не хоче непотрібної напруги в регіональній ситуації, але вживатиме постійних контрзаходів для забезпечення регіонального військового балансу", - сказав Кім Чен Ин під час візиту до міністерства оборони у суботу.

Він також "ще раз прояснив непохитну політику більш високого розвитку ядерних сил", йдеться в публікаціях північнокорейських ЗМІ.

Допомога КНДР Москві і фактична участь у війні РФ проти України

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Кім Чен Ин заявив, що РФ має право на "самооборону" у відповідь на удари вглиб країни. Він також пообіцяв розширити зв'язки з Росією в усіх сферах, включаючи військові справи, в рамках всебічного стратегічного партнерства, яке лідер КНДР підписав з російським диктатором Володимиром Путіним у червні.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея восени минулого року направила до РФ свій військовий контингент для участі у війні проти України. За даними розвідок різних країн, йдеться про 10-12 тисяч солдатів КНДР.

Північнокорейські військові беруть участь у бойових діях на території Курської області проти Сил оборони України. Контингент КНДР зазнає суттєвих втрат у боях.

Як розповіли 6 лютого в Генеральному штабі ЗСУ, Північна Корея направила у Курську область 12 тисяч військових, а втрати військ КНДР становлять 4 тисячі осіб. З трьох умовних бригад Північної Кореї фактично знищена одна, дві - втратили боєздатність.

Додамо, на тлі інформації про великі втрати серед солдатів КНДР у Курській області, з'явилися повідомлення, що начебто північнокорейський контингент вже не бере участі у бойових діях.

Проте нещодавно керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заперечив інформацію про те, що війська КНДР відійшли з лінії фронту у Курській області. За його словами, близько 8 тисяч північнокорейських військових все ще воюють на лінії фронту там, однак останнім часом у скороченому складі.

7 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, що російська армія знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область.

Також нагадаємо, 24 січня в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що КНДР, ймовірно, готується відправити нові війська у РФ.