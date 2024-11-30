Кім Чен Ин заявив, що РФ має право на "самооборону" у відповідь на удари вглиб країни

Використання Україною зброї великої дальності нібито є результатом прямого військового втручання США. І Росія має право на "самооборону".

Про це заявив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У п'ятницю, 29 листопада Кім Чен Ин зустрівся з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим і сказав, що нібито США та Захід змусили владу Києва атакувати територію Росії за допомогою власної ударної зброї великої дальності, і тому Росія повинна вжити заходів, щоб змусити "ворожі сили заплатити ціну".

"Уряд, армія та народ КНДР незмінно підтримуватимуть політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності від кроків імперіалістів до гегемонії", - сказав диктатор.

Крім того, Кім Чен Ин пообіцяв розширити зв'язки з Росією в усіх сферах, включаючи військові справи, в рамках всебічного стратегічного партнерства, яке він підписав з головою Кремля Володимиром Путіним у червні, яке включає угоду про взаємну оборону.