Південна Корея вважає, що КНДР готується відправити нові війська у РФ

Північна Корея, вірогідно, планує незабаром відправити додатковий військовий контингент до РФ. Ці війська КНДР також братимуть участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS) Південної Кореї сьогодні, 24 січня, заявили про можливість відправки Пхеньяном до РФ нових війск попри значні втрати північнокорейських сил у війні Росії проти України.

"Оскільки минуло чотири місяці від відправки військ для російсько-української війни, і відбулися численні втрати та полонені, підозрюється, що Північна Корея прискорює подальші заходи та готується до додаткової відправки військ", - розповіли у південнокорейському військовому відомстві.

В аналізі JCS при цьому не уточнюється, яких ще подальших заходів може вжити Пхеньян.

Крім того, розповіли в Сеулі, КНДР також готується до запуску супутника-шпигуна та міжконтинентальної балістичної ракети (МКБР), хоча жодних ознак негайних дій для таких заходів не було помічено.

Відправка додаткових сил КНДР на поміч Росії для війни з Україною

Як повідомлялося раніше, Північна Корея восени минулого року направила до РФ свій військовий контингент для участі у війні проти України. За даними розвідок різних країн, йдеться про 11-12 тисяч солдатів КНДР.

Північнокорейські військові вже беруть участь у бойових діях на території Курської області проти Сил оборони України. Контингент КНДР зазнає суттєвих втрат у боях.

Нещодавно видання The New York Times з посиланням на чиновника Пентагону написало, що КНДР протягом 2 місяців може направити підкріплення в Курську область.

За даними британського видання BBC, у Курській області вже загинули близько тисячі солдатів КНДР, які воюють проти ЗСУ.

Додамо також, за словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, КНДР у 2025 році передасть Росії додаткові балістичні ракети та гаубиці.