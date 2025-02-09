Лидер КНДР сделал циничное заявление о войне РФ с Украиной и обещал развивать ядерные силы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын высказался о поддержке России, которая продолжает широкомасштабную военную агрессию против Украины. Помощь Москве со стороны Пхеньяна обусловлена, в частности, стратегическим партнерством между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency и Reuters .

Высказывания Ким Чен Ына о войне РФ против Украины

Говоря о российско-украинской войне, Ким Чен Ын сказал, что Северная Корея собирается и в дальнейшем будет продолжать поддерживать РФ, и такая помощь будет "неизменной".

При этом в заявлении северокорейского диктатора не упоминалось нападение России на Украину и захватнические действия Кремля, а звучали лишь фразы о том, что российская сторона якобы "защищает суверенитет" и "территориальную целостность".

"Армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией", - сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР хочет и в дальнейшем развивать ядерные силы

Также северокорейский диктатор раскритиковал трехстороннее военное сотрудничество между Соединенными Штатами Америки, Японией и Южной Кореей. По словам лидера КНДР, это якобы повышает напряженность и приводит к военному дисбалансу в регионе.

Так, Ким Чен Ын пообещал принять контрмеры, включая дальнейшее развитие ядерных сил страны, сообщило в воскресенье государственное северокорейское информагентство KCNA.

"КНДР не хочет ненужного напряжения в региональной ситуации, но будет принимать постоянные контрмеры для обеспечения регионального военного баланса", - сказал Ким Чен Ын во время визита в министерство обороны в субботу.

Он также "еще раз прояснил непоколебимую политику более высокого развития ядерных сил", говорится в публикациях северокорейских СМИ.

Помощь КНДР Москве и фактическое участие в войне РФ против Украины

Напомним, в конце ноября прошлого года Ким Чен Ын заявил, что РФ имеет право на "самооборону" в ответ на удары вглубь страны. Он также пообещал расширить связи с Россией во всех сферах, включая военные дела, в рамках всестороннего стратегического партнерства, которое лидер КНДР подписал с российским диктатором Владимиром Путиным в июне.

Как сообщалось ранее, Северная Корея осенью прошлого года направила в РФ свой военный контингент для участия в войне против Украины. По данным разведок разных стран, речь идет о 10-12 тысячах солдат КНДР.

Северокорейские военные участвуют в боевых действиях на территории Курской области против Сил обороны Украины. Контингент КНДР несет существенные потери в боях.

Как рассказали 6 февраля в Генеральном штабе ВСУ, Северная Корея направила в Курскую область 12 тысяч военных, а потери войск КНДР составляют 4 тысячи человек. Из трех условных бригад Северной Кореи фактически уничтожена одна, две - потеряли боеспособность.

Добавим, на фоне информации о больших потерях среди солдат КНДР в Курской области, появились сообщения, что якобы северокорейский контингент уже не участвует в боевых действиях.

Однако недавно руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов опроверг информацию о том, что войска КНДР отошли с линии фронта в Курской области. По его словам, около 8 тысяч северокорейских военных все еще воюют на линии фронта там, однако в последнее время в сокращенном составе.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российская армия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область.

Также напомним, 24 января в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что КНДР, вероятно, готовится отправить новые войска в РФ.