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Лидер итальянских правых выступил против Швеции и Финляндии в НАТО

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Рим, Воскресенье 15 мая 2022 12:12
Лидер итальянских правых выступил против Швеции и Финляндии в НАТО Фото: секретарь итальянской партии "Лига" Матео Сальвини (wikimedia.org)
Автор: Сергей Новиков

На сегодня еще не настало время для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По крайней мере, в этом уверен секретарь итальянской правой партии "Лига" Матео Сальвини.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на corriere.it.

"Я сосредоточен на сегодняшнем дне. И сегодня не время для вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - заявил Сальвини.

По его мнению, вместо того, чтобы принимать две скандинавские страны в НАТО, нужно сосредоточиться на достижении мира в Украине.

"То, что приближает мир, должно быть сделано немедленно, то, что отнимает мир, должно быть поставлено в очередь. Приближение границ НАТО к границам с Россией приближает мир? Ну, судите сами", - добавил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, который выступает против любого расширения НАТО, назвал ошибкой решение Финляндии присоединиться к альянсу.

На сегодня из членов НАТО только Турция выступает против членства Швеции и Финляндии, но ожидается, что стороны в ближайшее время уладят все разногласия.

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