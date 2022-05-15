Лидер итальянских правых выступил против Швеции и Финляндии в НАТО

На сегодня еще не настало время для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По крайней мере, в этом уверен секретарь итальянской правой партии "Лига" Матео Сальвини.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на corriere.it.

"Я сосредоточен на сегодняшнем дне. И сегодня не время для вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - заявил Сальвини.

По его мнению, вместо того, чтобы принимать две скандинавские страны в НАТО, нужно сосредоточиться на достижении мира в Украине.

"То, что приближает мир, должно быть сделано немедленно, то, что отнимает мир, должно быть поставлено в очередь. Приближение границ НАТО к границам с Россией приближает мир? Ну, судите сами", - добавил он.