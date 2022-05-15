Лидер итальянских правых выступил против Швеции и Финляндии в НАТО
На сегодня еще не настало время для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По крайней мере, в этом уверен секретарь итальянской правой партии "Лига" Матео Сальвини.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на corriere.it.
"Я сосредоточен на сегодняшнем дне. И сегодня не время для вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - заявил Сальвини.
По его мнению, вместо того, чтобы принимать две скандинавские страны в НАТО, нужно сосредоточиться на достижении мира в Украине.
"То, что приближает мир, должно быть сделано немедленно, то, что отнимает мир, должно быть поставлено в очередь. Приближение границ НАТО к границам с Россией приближает мир? Ну, судите сами", - добавил он.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин, который выступает против любого расширения НАТО, назвал ошибкой решение Финляндии присоединиться к альянсу.
На сегодня из членов НАТО только Турция выступает против членства Швеции и Финляндии, но ожидается, что стороны в ближайшее время уладят все разногласия.
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