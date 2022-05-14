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Путин назвал ошибкой вступление Финляндии в НАТО

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Москва, Суббота 14 мая 2022 16:59
Путин назвал ошибкой вступление Финляндии в НАТО Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Вступление Финляндии в НАТО будет ошибкой. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинистё.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Президент РФ провел телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинистё. По инициативе Финляндии стороны обменялись мнениями по поводу евроатлантических стремлений Хельсинки.

Путин назвал отказ от традиционной политики военного нейтралитета "ошибочным". "Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер", – говорится в сообщении.

Ранее Россия пригрозила "военными шагами" и другими мерами влияния, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. В Москве евроатлантические стремления обоих государств назвали угрозой нацбезопасности.

К слову, Турция разъяснила свою позицию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

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Владимир Путин НАТО Российская Федерация Финляндия
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