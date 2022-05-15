Лідер італійських правих виступив проти Швеції та Фінляндії в НАТО

На сьогодні ще не настав час для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Принаймні, в цьому впевнений секретар італійської правої партії "Ліга" Матео Сальвіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на corriere.it.

"Я зосереджений на сьогоднішньому дні. І сьогодні не час для вступу Фінляндії і Швеції в НАТО", - заявив Сальвіні.

На його думку, замість того, щоб приймати дві скандинавські країни в НАТО, потрібно зосередитися на досягненні миру в Україні.

"Те, що наближає мир, має бути зроблено негайно, те, що забирає мир, має бути поставлено в чергу. Наближення кордонів НАТО до кордонів з Росією наближає мир? Ну, судіть самі", - додав він.