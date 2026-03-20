Лідер Ірану зробив нову заяву, але лише посилив підозри про свій стан

Деталі заяви та версія про "поїздки в таксі"

За інформацією видання, у зверненні з нагоди Перського Нового року, яке зачитали на державному телебаченні від імені Хаменеї, стверджується, що лідер нібито "анонімно" їздив вулицями Тегерана на таксі.

За текстом заяви, він робив це, щоб послухати скарги громадян на економіку та інакомислення, що нібито краще за будь-які опитування.

Також у посланні Хаменеї відкинув звинувачення у причетності Ірану до атак у Туреччині та Омані. Він назвав ці події "операціями під фальшивим прапором", організованими Ізраїлем та США.

Сумніви у контролі над країною

Аналітики зазначають, що відсутність актуальних відео чи аудіозаписів нового лідера протягом двох тижнів після призначення створює інформаційну порожнечу.

Навіть після вбивства міністра розвідки та заяв Ізраїлю про незрозумілість того, хто реально керує Іраном, Хаменеї не з’явився на публіці.

Це підживлює припущення про можливі проблеми з його фізичним станом або рівнем свідомості.