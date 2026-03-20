Лидер Ирана сделал новое заявление, но лишь усилил подозрения о своем состоянии

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи второй раз с момента назначения обнародовал обращение без видео- или аудиоподтверждения, что усиливает сомнения относительно его дееспособности и реального контроля над страной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По информации издания, в обращении по случаю Персидского Нового года, которое зачитали на государственном телевидении от имени Хаменеи, утверждается, что лидер якобы "анонимно" ездил по улицам Тегерана на такси.
По тексту заявления, он делал это, чтобы послушать жалобы граждан на экономику и инакомыслие, что якобы лучше любых опросов.
Также в послании Хаменеи отверг обвинения в причастности Ирана к атакам в Турции и Омане. Он назвал эти события "операциями под фальшивым флагом", организованными Израилем и США.
Аналитики отмечают, что отсутствие актуальных видео или аудиозаписей нового лидера в течение двух недель после назначения создает информационную пустоту.
Даже после убийства министра разведки и заявлений Израиля о непонятности того, кто реально руководит Ираном, Хаменеи не появился на публике.
Это подпитывает предположения о возможных проблемах с его физическим состоянием или уровнем сознания.
Напомним, вокруг фигуры нового лидера Ирана в последнее время появлялось немало противоречивой информации. В частности, СМИ сообщали, что Моджтаба Хаменеи чудом выжил во время атаки на свой бункер. Он успел покинуть объект за считанные секунды до удара, однако во время этой ракетной атаки погибли его жена, сын и родители.
Ранее в Тегеране официально подтвердили, что новый верховный лидер получил ранения во время авиаударов, в результате которых погиб его отец - аятолла Али Хаменеи.
В то же время отсутствие видеообращений лидера породило слухи, что его состояние может быть значительно серьезнее, чем заявлялось ранее. То, что обращения публикуются только в текстовом формате, эксперты связывают с вероятной невозможностью лидера появиться в кадре из-за последствий ранений.