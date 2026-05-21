Лідер Ірану відмовився від ключової вимоги Трампа до миру

Уран залишиться в Ірані

За даними двох високопоставлених джерел в Ірані, указ Хаменеї закріплює підхід, за якого стратегічні запаси збагаченого урану мають зберігатися всередині країни.

Влада вважає, що їх вивезення може підвищити вразливість Ірану перед можливими ударами з боку США та Ізраїлю.

Зазначається, що рішення ухвалили на тлі переговорів, що тривають, у яких Вашингтон наполягає на вивезенні матеріалів як одній з умов можливої угоди.

Конфлікт навколо умов угоди

За інформацією ізраїльських чиновників, раніше президент США Дональд Трамп запевняв Ізраїль, що високозбагачений уран має бути вивезений з Ірану в рамках майбутньої угоди. Однак Тегеран категорично не погоджується з таким підходом.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не вважатиме конфлікт завершеним, доки Іран не позбудеться запасів збагаченого урану, не припинить підтримку союзних озброєних груп і не обмежить ракетні програми.

Ядерна програма і позиція Тегерана

Західні країни, включно зі США та Ізраїлем, давно звинувачують Іран у прагненні до створення ядерної зброї, вказуючи на рівень збагачення урану до 60%, що значно перевищує цивільні потреби.

У Тегерані ці звинувачення відкидають, стверджуючи, що програма має виключно мирний характер.

Іранські джерела також зазначають, що можливі технічні рішення для контролю запасів під наглядом МАГАТЕ, однак питання їхнього вивезення залишається ключовим предметом розбіжностей.

Переговори в умовах недовіри

На тлі нестабільної ситуації сторони продовжують обговорювати можливі параметри угоди, проте значні розбіжності зберігаються.

В Ірані вважають, що пауза в бойових діях може використовуватися як елемент тиску, а не як крок до миру.

Представники переговорних процесів наголошують, що зближення позицій можливе лише за умови досягнення гарантій безпеки, однак ключові питання ядерної програми залишаються невирішеними.