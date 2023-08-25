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Лідер хунти в Нігері дозволив арміям Буркіна-Фасо та Малі ввести війська в країну

П'ятниця 25 серпня 2023 04:41
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Лідер хунти в Нігері дозволив арміям Буркіна-Фасо та Малі ввести війська в країну Фото: лідер хунти в Нігері дозволив арміям Буркіна-Фасо та Малі вторгнутися до країни (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Самопроголошений лідер хунти в Нігері Абдурахман Тчіані дозволив арміям Буркіна-Фасо та Малі вторгнутися до країни у разі збройного конфлікту на її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, про дозвіл ввести свої армії на територію Нігеру було повідомлено міністру закордонних справ та міжнародного співробітництва Малі Абдулайє Діопу, а також главі МЗС Буркіна-Фасо Олівії Рагнагневенді Руамбі.

Переворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня охорона президента Нігера Мохаммеда Базума здійснила державний переворот і фактично взяла главу держави до заручників. Після цього керманич президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

На це відреагували країни блоку Західної Африки (ECOWAS), заявивши, що у разі відмови повернути конституційний лад у країні вони проведуть військову інтервенцію. Хунта заявила, що тоді вони вб'ють Базума.

Через деякий час країни ECOWAS призупинили нараду з інтервенції, а представники повстанців заявили, що досі відкриті для переговорів.

Детальніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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