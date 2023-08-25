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Лидер хунты в Нигере разрешил армиям Буркина-Фасо и Мали ввести войска в страну

Пятница 25 августа 2023 04:41
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Лидер хунты в Нигере разрешил армиям Буркина-Фасо и Мали ввести войска в страну Фото: лидер хунты в Нигере разрешил армиям Буркина-Фасо и Мали вторгнуться в страну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Самопровозглашенный лидер хунты в Нигере Абдурахман Тчиани разрешил армиям Буркина-Фасо и Мали вторгнуться в страну в случае вооруженного конфликта на ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, о разрешении ввести свои армии на территорию Нигера было сообщено министру иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диопу, а также главе МИД Буркина-Фасо Оливии Рагнагневенде Руамба.

Переворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума совершила государственный переворот и фактически взяла главу государства в заложники. После этого руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

На это отреагировали страны блока Западной Африки (ECOWAS), заявив, что в случае отказа вернуть конституционный порядок в стране они проведут военную интервенцию. Хунта заявила, что тогда они убьют Базума.

Спустя время страны ECOWAS приостановили совещание по интервенции, а представители повстанцев заявили, что до сих пор открыты для переговоров.

Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.

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