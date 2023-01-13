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Лідер "Динамо" не з'явився на медобстеження перед відновленням тренувань: що трапилося

Фото: Віктор Циганков (у центрі) націлився на відхід із команди (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Друга частина традиційного огляду в лікарів футболістів київського "Динамо" перед стартом підготовки до другого кола Прем'єр-ліги пройшла без вінгера Віктора Циганкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Динамомания".

Зірка "біло-синіх" пропустив візит до профільних спеціалістів в одній зі столичних клінік. Він нібито перебуває за межами України.

За даними джерел видання, Циганков не повернувся до табору "Динамо" після відпустки. Натомість лідер вітчизняного гранда залишився за кордоном. Там він, імовірно, займається працевлаштуванням в одному з європейських клубів.

Контракт українця з "Динамо" чинний до кінця сезону 2022/23. Піврічний термін до кінця угоди відкрив можливість вести перемовини з іншими клубами щодо переходу вільним агентом у літнє трансферне вікно.

Водночас зберігається можливість зимового переходу. Жовта преса раніше сватала Циганкова в "Андерлехт" і "Порту". У нинішньому сезоні Віктор Циганков провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

У четвер футболісти "Динамо" вийшли з відпустки та відновили тренування. Заняття першої команди "біло-синіх" наразі відбуватимуться на клубній базі у Віті-Литовській. Далі заплановані збори в Туреччині, під час яких відбудуться спаринги з віденським "Рапідом", "Марібором" і "Аустрією" з Лустенау.

До слова, раніше легенда "Динамо" Шовковський повернувся до команди в ролі асистента головного тренера.

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