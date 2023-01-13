Лидер "Динамо" не явился на медобследование перед возобновлением тренировок: что произошло

Звезда "бело-синих" пропустил визит к профильным специалистам в одной из столичных клиник. Он якобы находится за пределами Украины.

По данным источников, Цыганков не вернулся в лагерь "Динамо" после отпуска. Вместо этого лидер отечественного гранда остался за границей. Там он предположительно занимается трудоустройством в одном из европейских клубов.

Контракт украинца с "Динамо" действует до конца сезона 2022/23. Полугодовой срок до конца соглашения открыл возможность вести переговоры с другими клубами по переходу свободным агентом в летнее трансферное окно.

В то же время сохраняется возможность зимнего перехода. Желтая пресса ранее сватала Цыганкова в "Андерлехт" и "Порту". В нынешнем сезоне Виктор Цыганков провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач.

В четверг футболисты "Динамо" вышли из отпуска и возобновили тренировки. Занятия первой команды "бело-синих" пока будут проходить на клубной базе в Вите-Литовской. Далее запланированы сборы в Турции, во время которых состоятся спарринги с венским "Рапидом", "Марибором" и "Аустрией" из Лустенау.