"Динамо" з медобстеження футболістів розпочало підготовку до відновлення сезону

Перша команда київського "Динамо" готується до відновлення тренувань. Перша група виконавців пройшла медобстеження перед стартом підготовки до другого кола Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Частина "біло-синіх" у четвер, 12 січня, пройшла необхідне для початку роботи тестування. Традиційне планове медичне обстеження відбулося в одній зі столичних клінік.

"У четвер медобстеження пройшли голкіпери Валентин Моргун, Денис Ігнатенко, захисники Костянтин Вівчаренко, Антон Боль, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, півзахисники Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Олександр Яцик, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Антон Царенко, Назар Волошин, форварди Владислав Ванат та Владислав Супряга", – йдеться в повідомленні.

Футболісти відвідали профільних спеціалістів – терапевта, кардіолога, офтальмолога, невропатолога. "Динамівці" здали аналізи та пройшли низку обстежень (кардіограма, УЗД тощо). Друга група гравців навідається до клініки в п'ятницю, 13 січня.

Вранці ж четверга вони проведуть ранкове тренування на клубній базі, а ввечері обидві групи проведуть перше командне тренування у 2023 році. На базі у Віті-Литовській "Динамо" займатиметься до 20 січня. Потім команда Мірчі Луческу вирушить на збори до Туреччини.