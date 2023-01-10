ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шовковський повернувся в "Динамо": яка роль легенди

Новость на русском →
Київ, Вівторок 10 січня 2023 19:00
Шовковський повернувся в "Динамо": яка роль легенди Фото: Олександр Шовковський (у центрі) працюватиме в "Динамо" (facebook.com/sholohd)
Автор: Антон Федорців

Багаторічний лідер київського "Динамо" Олександр Шовковський повернувся до рідної команди в новому амплуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Легендарний воротар увійшов до тренерського штабу вітчизняного гранда. Він стане одним із асистентів головного тренера "біло-синіх" Мірчі Луческу.

Шовковський розпочав тренерську діяльність у 2018 році. Упродовж чотирьох років екс-голкіпер, який у 2020-му отримав тренерський диплом категорії PRO, працював у збірній України. Він входив до штабу і Андрія Шевченка, і Олександра Петракова. Контракт Шовковського з УАФ закінчився 31 грудня.

У першій половині нинішньому сезону Луческу мав трьох помічників – Еміліана Караса, Огнєна Вукоєвіча та Олега Гусєва. Новий тренер, найімовірніше, замінить у штабі хорватського фахівця. Тренером воротарів залишиться Михайло Михайлов.

Хто такий Олександр Шовковський

Уродженець Києва та вихованець "Динамо". Усю ігрову кар'єру провів у складі "біло-синіх", відігравши 24 сезони за столичний гранд.

У складі "Динамо" провів 635 офіційних матчів. Шовковський здобув із киянами 14 чемпіонських титулів, 11 Кубків України та 6 Суперкубків країни. Разом із "біло-синіми" дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів 1998/99 і тоді ж був номінований на "Золотий м'яч.

У збірній України дебютував у 19 років. Загалом у 1994-2012 рр. провів за "синьо-жовтих" 92 матчі (46 – без пропущених м'ячів). Був основним голкіпером на ЧС-2006, де встановив унікальне досягнення в 1/8 фіналу – не пропустив жодного пенальті в післяматчевій серії зі Швейцарією.

Закінчив Інститут журналістики КНУ імені Шевченка. Після завершення виступів на професіональному рівні презентував автобіографію "Усе в твоїх руках". Депутат Київради від партії УДАР.

Шовковський повернувся в &quot;Динамо&quot;: яка роль легенди

До слова, раніше пригадали історію виступів українців у Франції на фоні переходу Маліновського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Мірча Луческу УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році