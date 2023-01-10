Шовковський повернувся в "Динамо": яка роль легенди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Легендарний воротар увійшов до тренерського штабу вітчизняного гранда. Він стане одним із асистентів головного тренера "біло-синіх" Мірчі Луческу.

Шовковський розпочав тренерську діяльність у 2018 році. Упродовж чотирьох років екс-голкіпер, який у 2020-му отримав тренерський диплом категорії PRO, працював у збірній України. Він входив до штабу і Андрія Шевченка, і Олександра Петракова. Контракт Шовковського з УАФ закінчився 31 грудня.

У першій половині нинішньому сезону Луческу мав трьох помічників – Еміліана Караса, Огнєна Вукоєвіча та Олега Гусєва. Новий тренер, найімовірніше, замінить у штабі хорватського фахівця. Тренером воротарів залишиться Михайло Михайлов.

Хто такий Олександр Шовковський

Уродженець Києва та вихованець "Динамо". Усю ігрову кар'єру провів у складі "біло-синіх", відігравши 24 сезони за столичний гранд.

У складі "Динамо" провів 635 офіційних матчів. Шовковський здобув із киянами 14 чемпіонських титулів, 11 Кубків України та 6 Суперкубків країни. Разом із "біло-синіми" дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів 1998/99 і тоді ж був номінований на "Золотий м'яч.

У збірній України дебютував у 19 років. Загалом у 1994-2012 рр. провів за "синьо-жовтих" 92 матчі (46 – без пропущених м'ячів). Був основним голкіпером на ЧС-2006, де встановив унікальне досягнення в 1/8 фіналу – не пропустив жодного пенальті в післяматчевій серії зі Швейцарією.

Закінчив Інститут журналістики КНУ імені Шевченка. Після завершення виступів на професіональному рівні презентував автобіографію "Усе в твоїх руках". Депутат Київради від партії УДАР.