Лидер большинства в Сенате заявил, что у него есть голоса для начала слушаний по импичменту

Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что у него есть голоса, чтобы начать процесс импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом репедает AP.

По словам Макконела, процесс начнется, как только спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправит статьи об импичменте в Сенат.

При этом Пелоси собирается встретиться поздно вторником со своей командой лидеров, а также заручиться поддержкой сенаторов Республиканской партии, чтобы отложить решение о вызове свидетелей.

"У нас есть голоса", - сказал Макконнелл журналистам. Он отметил, что вопрос о новых свидетелях и документах будет рассмотрен позже "а не до начала процесса".

Пелоси откладывает передачу статей, поскольку демократы требуют показаний от бывшего советника американского президента Дональда по национальной безопасности Джона Болтона и других новых свидетелей.

Макконел не хочет откладывать. История о новых свидетелях уже после начала процесса импичмента в Сенате раньше применялась во врем импичмента Билла Клинтона.

Демократы тем временем усиливают давление на республиканцев, чтобы они не согласились с предложением Макконнелла отложить голосование по новым показаниям. Однако лидер меньшинства Сената Чак Шумер назвал это предложение "ловушкой".

"Кто слышал о суде без свидетелей и документов?" - вопросил нью-йоркский демократ.

При этом несколько сенаторов Республиканской партии указали, что они хотят услышать от Болтона и других свидетелей, но они поддерживают план Макконнелла о начале процесса.

Напомним, недавно глава Юридического комитета Сената Линдси Грэм заявил о желании в течение нескольких дней начать судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа. Сенат, по мнению клавы комитета, должен пойти на это, даже если это будет означать изменение регламента, с тем, чтобы делу можно было дать ход без получения статей импичмента от Палаты представителей.

Трампу предъявляют обвинения в том, что он злоупотребил властью президента, оказывая давление на нового лидера Украины Владимира Зеленского для расследования действий демократа Байдена, используя в качестве рычага 400 миллионов долларов военной помощи. Финансирование для Украины в конечном итоге было разморожено, но только после вмешательства Конгресса.