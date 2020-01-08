Лідер більшості в Сенаті заявив, що у нього є голоси для початку слухань щодо імпічменту

Лідер більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що у нього є голоси, щоб почати процес імпічменту американського президента Дональда Трампа. Про це репедает AP.

За словами Макконела, процес почнеться, як тільки спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відправить статті про імпічмент у Сенат.

При цьому Пелосі збирається зустрітися пізно вівторком зі своєю командою лідерів, а також заручитися підтримкою сенаторів Республіканської партії, щоб відкласти рішення про виклик свідків.

"У нас є голоси", - сказав Макконнелл журналістам. Він зазначив, що питання про нових свідків і документи буде розглянуто пізніше "а не до початку процесу".

Пелосі відкладає передачу статей, оскільки демократи вимагають свідчень від колишнього радника американського президента Дональда з національної безпеки Джона Болтона та інших нових свідків.

Макконел не хоче відкладати. Історія про нових свідків вже після початку процесу імпічменту в Сенаті раніше застосовувалася під час імпічменту Білла Клінтона.

Демократи тим часом посилюють тиск на республіканців, щоб вони не погодилися з пропозицією Макконнелла відкласти голосування за новими показаннями. Однак лідер меншості Сенату Чак Шумер назвав цю пропозицію "пасткою".

"Хто чув про суд без свідків і документів?" - запитав нью-йоркський демократ.

При цьому кілька сенаторів Республіканської партії вказали, що вони хочуть почути від Болтона та інших свідків, але вони підтримують план Макконнелла про початок процесу.

Нагадаємо, нещодавно глава Юридичного комітету Сенату Ліндсі Грем заявив про бажання протягом кількох днів почати судовий процес у справі імпічменту президента Дональда Трампа. Сенат, на думку клави комітету, повинен піти на це, навіть якщо це буде означати зміну регламенту, з тим, щоб справи можна було дати хід без отримання статей імпічменту від Палати представників.

Трампу пред'являють звинувачення в тому, що він зловживав владою президента, чинячи тиск на нового лідера України Володимира Зеленського для розслідування дій демократа Байдена, використовуючи в якості важеля 400 мільйонів доларів військової допомоги. Фінансування для України в кінцевому підсумку було розморожено, але тільки після втручання Конгресу.