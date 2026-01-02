Лід тріскається і не тримає: українців попередили про смертельну небезпеку на водоймах

Нагадаємо, ми розповідали про порятунок людей на Дніпрі в Полтавській області. Напередодні Нового року човен із двома чоловіками та жінкою застряг у кризі біля селища Градизьк. Рятувальники ДСНС витягли одного чоловіка з криги за допомогою мотузки, а жінку евакуювали з човна аероглісером і безпечно доправили на берег.

Раніше РБК-Україна писало, якою буде погода в Україні на вихідних, 3 та 4 січня. Так, у суботу очікується відносно тепла погода без сильних морозів, із мокрим снігом у Карпатах і на Лівобережжі та сильним вітром у південних регіонах. У неділю можливе похолодання, сніг у більшості областей, дощі на півдні та нижчі нічні температури, зокрема й у Києві.