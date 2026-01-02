Лед трескается и не держит: украинцев предупредили о смертельной опасности на водоемах

Напомним, мы рассказывали о спасении людей на Днепре в Полтавской области. Накануне Нового года лодка с двумя мужчинами и женщиной застряла во льду возле поселка Градижск. Спасатели ГСЧС вытащили одного мужчину со льда с помощью веревки, а женщину эвакуировали из лодки аэроглиссером и безопасно доставили на берег.

Ранее РБК-Украина писало, какой будет погода в Украине на выходных, 3 и 4 января. Так, в субботу ожидается относительно теплая погода без сильных морозов, с мокрым снегом в Карпатах и на Левобережье и сильным ветром в южных регионах. В воскресенье возможно похолодание, снег в большинстве областей, дожди на юге и более низкие ночные температуры, в том числе и в Киеве.