Общество Образование

Лед трескается и не держит: украинцев предупредили о смертельной опасности на водоемах

Фото: Украинцев предупредили об опасности на водоемах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

На реках и водохранилищах Украины из-за неустойчивого температурного режима ослабляется ледостав: образуются промоины и трещины, поэтому выходить на лед и находиться на нем опасно.

В УкрГМЦ отмечают, что из-за колебаний температуры ледовый покров становится недостаточно прочным. На водоемах возможны участки открытой воды, тонкий лед и трещины, которые не всегда заметны издалека.

Правила безопасности на льду

Патрульные напоминают базовые правила безопасности и призывают не рисковать.

Запрещено:

  • выходить на лед, если его толщина и прочность вам неизвестны;
  • проверять лед ударами ног;
  • спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный лед;
  • собираться большими группами в одном месте;
  • выходить на лед в местах соединения рек и на участках с быстрым течением;
  • рыбачить на льду;
  • выходить на лед в темное время суток;
  • употреблять алкоголь вблизи водоемов.

Отдельно правоохранители просят родителей внимательно следить за детьми и объяснять им опасность тонкого льда.

Если провалились под лед: что делать

Если человек оказался в ледяной воде и рядом никого нет, важно:

  • раскинуть руки широко и держаться на поверхности;
  • без резких движений пытаться выползти на более крепкий лед;
  • ползти в сторону берега, не вставая сразу на ноги.

Напомним, мы рассказывали о спасении людей на Днепре в Полтавской области. Накануне Нового года лодка с двумя мужчинами и женщиной застряла во льду возле поселка Градижск. Спасатели ГСЧС вытащили одного мужчину со льда с помощью веревки, а женщину эвакуировали из лодки аэроглиссером и безопасно доставили на берег.

Ранее РБК-Украина писало, какой будет погода в Украине на выходных, 3 и 4 января. Так, в субботу ожидается относительно теплая погода без сильных морозов, с мокрым снегом в Карпатах и на Левобережье и сильным ветром в южных регионах. В воскресенье возможно похолодание, снег в большинстве областей, дожди на юге и более низкие ночные температуры, в том числе и в Киеве.

