Лед трескается и не держит: украинцев предупредили о смертельной опасности на водоемах

На реках и водохранилищах Украины из-за неустойчивого температурного режима ослабляется ледостав: образуются промоины и трещины, поэтому выходить на лед и находиться на нем опасно.

Если человек оказался в ледяной воде и рядом никого нет, важно:

В УкрГМЦ отмечают, что из-за колебаний температуры ледовый покров становится недостаточно прочным. На водоемах возможны участки открытой воды, тонкий лед и трещины, которые не всегда заметны издалека.

Напомним, мы рассказывали о спасении людей на Днепре в Полтавской области. Накануне Нового года лодка с двумя мужчинами и женщиной застряла во льду возле поселка Градижск. Спасатели ГСЧС вытащили одного мужчину со льда с помощью веревки, а женщину эвакуировали из лодки аэроглиссером и безопасно доставили на берег.

