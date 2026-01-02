Лед трескается и не держит: украинцев предупредили о смертельной опасности на водоемах
На реках и водохранилищах Украины из-за неустойчивого температурного режима ослабляется ледостав: образуются промоины и трещины, поэтому выходить на лед и находиться на нем опасно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр (УкрГМЦ) и Патрульную полицию Киева.
В УкрГМЦ отмечают, что из-за колебаний температуры ледовый покров становится недостаточно прочным. На водоемах возможны участки открытой воды, тонкий лед и трещины, которые не всегда заметны издалека.
Правила безопасности на льду
Патрульные напоминают базовые правила безопасности и призывают не рисковать.
Запрещено:
- выходить на лед, если его толщина и прочность вам неизвестны;
- проверять лед ударами ног;
- спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный лед;
- собираться большими группами в одном месте;
- выходить на лед в местах соединения рек и на участках с быстрым течением;
- рыбачить на льду;
- выходить на лед в темное время суток;
- употреблять алкоголь вблизи водоемов.
Отдельно правоохранители просят родителей внимательно следить за детьми и объяснять им опасность тонкого льда.
Если провалились под лед: что делать
Если человек оказался в ледяной воде и рядом никого нет, важно:
- раскинуть руки широко и держаться на поверхности;
- без резких движений пытаться выползти на более крепкий лед;
- ползти в сторону берега, не вставая сразу на ноги.
Напомним, мы рассказывали о спасении людей на Днепре в Полтавской области. Накануне Нового года лодка с двумя мужчинами и женщиной застряла во льду возле поселка Градижск. Спасатели ГСЧС вытащили одного мужчину со льда с помощью веревки, а женщину эвакуировали из лодки аэроглиссером и безопасно доставили на берег.
Ранее РБК-Украина писало, какой будет погода в Украине на выходных, 3 и 4 января. Так, в субботу ожидается относительно теплая погода без сильных морозов, с мокрым снегом в Карпатах и на Левобережье и сильным ветром в южных регионах. В воскресенье возможно похолодание, снег в большинстве областей, дожди на юге и более низкие ночные температуры, в том числе и в Киеве.