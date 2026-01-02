ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Лед трескается и не держит: украинцев предупредили о смертельной опасности на водоемах

Пятница 02 января 2026 19:11
UA EN RU
Лед трескается и не держит: украинцев предупредили о смертельной опасности на водоемах Фото: Украинцев предупредили об опасности на водоемах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

На реках и водохранилищах Украины из-за неустойчивого температурного режима ослабляется ледостав: образуются промоины и трещины, поэтому выходить на лед и находиться на нем опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр (УкрГМЦ) и Патрульную полицию Киева.

В УкрГМЦ отмечают, что из-за колебаний температуры ледовый покров становится недостаточно прочным. На водоемах возможны участки открытой воды, тонкий лед и трещины, которые не всегда заметны издалека.

Правила безопасности на льду

Патрульные напоминают базовые правила безопасности и призывают не рисковать.

Запрещено:

  • выходить на лед, если его толщина и прочность вам неизвестны;
  • проверять лед ударами ног;
  • спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный лед;
  • собираться большими группами в одном месте;
  • выходить на лед в местах соединения рек и на участках с быстрым течением;
  • рыбачить на льду;
  • выходить на лед в темное время суток;
  • употреблять алкоголь вблизи водоемов.

Отдельно правоохранители просят родителей внимательно следить за детьми и объяснять им опасность тонкого льда.

Если провалились под лед: что делать

Если человек оказался в ледяной воде и рядом никого нет, важно:

  • раскинуть руки широко и держаться на поверхности;
  • без резких движений пытаться выползти на более крепкий лед;
  • ползти в сторону берега, не вставая сразу на ноги.

Напомним, мы рассказывали о спасении людей на Днепре в Полтавской области. Накануне Нового года лодка с двумя мужчинами и женщиной застряла во льду возле поселка Градижск. Спасатели ГСЧС вытащили одного мужчину со льда с помощью веревки, а женщину эвакуировали из лодки аэроглиссером и безопасно доставили на берег.

Ранее РБК-Украина писало, какой будет погода в Украине на выходных, 3 и 4 января. Так, в субботу ожидается относительно теплая погода без сильных морозов, с мокрым снегом в Карпатах и на Левобережье и сильным ветром в южных регионах. В воскресенье возможно похолодание, снег в большинстве областей, дожди на юге и более низкие ночные температуры, в том числе и в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр лід крига
Новости
Олег Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова
Олег Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем