Льготы для инвестнянь и налоговая амнистия: что сегодня рассмотрит Рада

Верховная рада сегодня, 2 марта, проведет очередное заседание пятой сессии. Среди вопросов, которые народные депутаты будут рассматривать в Раде - законопроекты о налоговых и таможенных льготах для инвестиционных нянь и пакет законопроектов президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии.
Так, законопроектом №3761 предлагается с 1 января 2021 до 1 января 2035 года освободить от налогообложения НДС операций при ввозе инвестором в Украину оборудования для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Законопроект №3762 предлагает также до 2035 года освободить инвесторов от налогообложения ввозной пошлины такого оборудования.
Также будут рассмотрены четыре президентских законопроекта о налоговой амнистии:
Кроме этого парламент повторно в первом чтении рассмотрит законопроект №3711-д относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей.
Также парламент рассмотрит проекты постановлений о назначении внеочередных выборов глав Коларовского сельсовета (Запорожская область), Малолюбошанского сельсовета (Ровенская область), Теребовлянского сельсовета (Тернопольская область), Липовецкого горсовета (Винницкая область) и Комарновского горсовета (Львовская область). Выборы должны пройти 31 октября 2021 года.
Ранее РБК-Украина писало, что парламент планирует на этой неделе рассмотреть законопроект о судебной реформе.
Также сообщалось, что в Украине хотят упростить создание индустриальных парков.