Льготы для инвестнянь и налоговая амнистия: что сегодня рассмотрит Рада

Так, законопроектом №3761 предлагается с 1 января 2021 до 1 января 2035 года освободить от налогообложения НДС операций при ввозе инвестором в Украину оборудования для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Законопроект №3762 предлагает также до 2035 года освободить инвесторов от налогообложения ввозной пошлины такого оборудования.

Также будут рассмотрены четыре президентских законопроекта о налоговой амнистии:

№5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет;

№5154 о внесении изменения в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины;

№5155 о внесении изменения в статью 16 Закона Украины "О валюту и валютные операции" в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины;

№5156 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины.

Кроме этого парламент повторно в первом чтении рассмотрит законопроект №3711-д относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Также парламент рассмотрит проекты постановлений о назначении внеочередных выборов глав Коларовского сельсовета (Запорожская область), Малолюбошанского сельсовета (Ровенская область), Теребовлянского сельсовета (Тернопольская область), Липовецкого горсовета (Винницкая область) и Комарновского горсовета (Львовская область). Выборы должны пройти 31 октября 2021 года.