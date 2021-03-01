ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине хотят упростить создание индустриальных парков: что предлагает закон

Новина українською → Украина, Понедельник 01 марта 2021 16:50
В Украине хотят упростить создание индустриальных парков: что предлагает закон Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят упростить создание индустриальных парков. Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №4416-1.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В законе определены объекты, которые могут размещаться в составе индустриального парка.

Документ предусматривает компенсацию управляющим компаниям и инициаторам создания индустриальных парков - физическим лицам и участникам индустриальных парков 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям.

Также предлагается компенсация участникам индустриальных парков части процентных платежей по кредитам; частичная компенсация инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №4416-1", - указано в сообщении.

Напомним, в начале февраля Кабинет министров поддержал в ходе своего заседания законопроект о перезапуске работы индустриальных парков.

Как писало РБК-Украина, в сентябре 2020 года в Киеве презентовали первый сервис для иностранных инвесторов UkraineInvest Guide. Он содержит целевые инвестиционные программы, направленные на развитие туризма, горнодобывающей промышленности, индустриальных парков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада Закон
NEWS
Опять локдаун. "Красная зона" карантина в Украине расширяется: какие области под угрозой
Опять локдаун. "Красная зона" карантина в Украине расширяется: какие области под угрозой
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"