Пільги для інвестнянь та податкова амністія: що сьогодні розгляне Рада

Так, законопроектом №3761 пропонується з 1 січня 2021 до 1 січня 2035 року звільнити від оподаткування ПДВ операцій при ввезенні інвестором в Україну обладнання для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями. Законопроект №3762 пропонує також до 2035 року звільнити інвесторів від оподаткування ввізного мита такого обладнання.

Також будуть розглянуті чотири президентських законопроекту про податкову амністію:

№5153 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет;

№5154 про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України;

№5155 про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" в зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України;

№5156 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України

Крім цього парламент повторно в першому читанні розгляне законопроект №3711-д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Також парламент розгляне проекти постанов про призначення позачергових виборів голів Коларівської сільської ради (Запорізька область), Малолюбошанської сільради (Рівненська область), Теребовлянського сільради (Тернопільська область), Липовецької міськради (Вінницька область) і Комарновської міськради (Львівська область). Вибори повинні пройти 31 жовтня 2021 року.