Лежить у берегів майже рік. Німецький суд не дає конфіскувати танкер "тіньового флоту" РФ

Суд у Німеччині заборонив конфіскацію танкера Eventin, який вважається частиною "тіньового флоту" і перебуває під санкціями Євросоюзу. Аварійне судно майже рік знаходиться біля узбережжя острова Рюген.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung .

З січня танкер з майже 100 тисячами тонн нафти вартістю 40 млн євро перебуває біля узбережжя острова Рюген. Євросоюз включив його до 16-го санкційного пакета, заборонивши заходити до європейських портів, оскільки вважає, що судно використовують для обходу санкцій проти РФ.

Eventin опинився у водах Німеччини після того, як у танкера повністю відмовили системи і він кілька годин дрейфував Балтійським морем біля берегів Мекленбургу. Судно відбуксирували на стоянку, де воно перебуває й досі.

Власники танкера заявили, що не намагалися перевозити санкційну нафту до ЄС, а його перебування у німецьких водах було вимушеним через аварію. Німецький суд погодився з цими аргументами і вбачає "обґрунтовані сумніви в законності заходів".

Згідно з даними центрального морського командування, Eventin 6 січня вийшов з Усть-Луги і під прапором Панами прямував до єгипетського Порт-Саїда. Зазначається, що кінцевим пунктом мала стати Індія.