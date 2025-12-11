Лежит у берегов почти год. Немецкий суд не дает конфисковать танкер "теневого флота" РФ

Суд в Германии запретил конфискацию танкера Eventin, который считается частью "теневого флота" и находится под санкциями Евросоюза. Аварийное судно почти год находится у побережья острова Рюген.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung .

С января танкер с почти 100 тысячами тонн нефти стоимостью 40 млн евро находится у побережья острова Рюген. Евросоюз включил его в 16-й санкционный пакет, запретив заходить в европейские порты, поскольку считает, что судно используют для обхода санкций против РФ.

Eventin оказался в водах Германии после того, как у танкера полностью отказали системы и он несколько часов дрейфовал по Балтийскому морю у берегов Мекленбурга. Судно отбуксировали на стоянку, где оно находится до сих пор.

Владельцы танкера заявили, что не пытались перевозить санкционную нефть в ЕС, а его пребывание в немецких водах было вынужденным из-за аварии. Немецкий суд согласился с этими аргументами и видит "обоснованные сомнения в законности мер".

Согласно данным центрального морского командования, Eventin 6 января вышел из Усть-Луги и под флагом Панамы направлялся в египетский Порт-Саид. Отмечается, что конечным пунктом должна была стать Индия.