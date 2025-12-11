ua en ru
Лежит у берегов почти год. Немецкий суд не дает конфисковать танкер "теневого флота" РФ

Германия, Четверг 11 декабря 2025 23:01
Лежит у берегов почти год. Немецкий суд не дает конфисковать танкер "теневого флота" РФ Иллюстративное фото: танкер оказался у берегов Германии из-за отказа всех систем (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Суд в Германии запретил конфискацию танкера Eventin, который считается частью "теневого флота" и находится под санкциями Евросоюза. Аварийное судно почти год находится у побережья острова Рюген.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

С января танкер с почти 100 тысячами тонн нефти стоимостью 40 млн евро находится у побережья острова Рюген. Евросоюз включил его в 16-й санкционный пакет, запретив заходить в европейские порты, поскольку считает, что судно используют для обхода санкций против РФ.

Eventin оказался в водах Германии после того, как у танкера полностью отказали системы и он несколько часов дрейфовал по Балтийскому морю у берегов Мекленбурга. Судно отбуксировали на стоянку, где оно находится до сих пор.

Владельцы танкера заявили, что не пытались перевозить санкционную нефть в ЕС, а его пребывание в немецких водах было вынужденным из-за аварии. Немецкий суд согласился с этими аргументами и видит "обоснованные сомнения в законности мер".

Согласно данным центрального морского командования, Eventin 6 января вышел из Усть-Луги и под флагом Панамы направлялся в египетский Порт-Саид. Отмечается, что конечным пунктом должна была стать Индия.

"Теневой флот" России

Напомним, ранее РФ создала "теневой флот" для экспорта нефти, газа и ряда других товаров в обход международных санкций. По подсчетам, примерно каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту". В целом это около 17% от общего количества действующих танкеров.

С начала этого года аналитики насчитали 940 судов, которые входили в "теневой флот" РФ. Это значение на 45% превышает прошлогоднее.

В основном это старые танкеры, которые исчерпали все сроки годности и "работают" под флагами нейтральных стран. Кроме вреда для окружающей среды и продажи нефти в обход санкций, старые суда несут и другую угрозу.

Считается, что эти танкеры используются как платформы для гибридных атак на Европу. Эту версию также подтвердили в Украине.

Недавно стало известно, что Европейская комиссия может добавить определенное количество танкеров "теневого флота" РФ в отдельные санкционные списки, если не успеет принять 20-й пакет санкций до нового года.

