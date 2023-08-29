UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лежать навіть у їдальні. У Севастополі шпиталі переповнені пораненими окупантами

Фото: у Севастополі госпіталі переповнені пораненими окупантами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Севастополі госпіталі з пораненими російськими військовими переповнені, їх розміщують у коридорах і навіть у їдальні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво президента України в Криму.

"Відкриті джерела повідомляють, що госпіталі у Севастополі переповнені пораненими російськими військовими", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що через гостру нестачу місць у палатах поранених розміщують у коридорах і навіть їдальні. Медичного персоналу, відповідно, також бракує.

Також минулого тижня окупанти продовжували проводити тренування флоту за розрахунками протипідводно-диверсійного забезпечення в Камишевій та Стрілковій бухтах, а також у районі мису Херсонес.

Вибухи у Криму

Останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами українських захисників по місцях дислокації ворожих солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

23 серпня українські військові змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

При цьому 24 серпня ЗСУ провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниВійська РФКрым