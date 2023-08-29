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Лежат даже в столовой. В Севастополе госпитали переполнены раненными оккупантами

Фото: в Севастополе госпитали переполнены раненными оккупантами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Севастополе госпитали с раненными российскими военными переполнены, их размещают в коридорах и даже в столовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство президента Украины в АР Крым.

"Открытые источники сообщают, что госпитали в Севастополе переполнены ранеными российскими военными", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за острой нехватки мест в палатах раненых размещают в коридорах и даже столовой. Медицинского персонала, соответственно, тоже не хватает.

Также на прошлой неделе оккупанты продолжали проводить тренировки флота по расчетам противоподводно-диверсионного обеспечения в Камышевой и Стрелковой бухтах, а также в районе мыса Херсонес.

Взрывы в Крыму

В последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами украинских защитников по местам дислокации вражеских солдат, технике и складам с боеприпасами.

23 августа украинские военные смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Оленевка в Крыму.

При этом 24 августа ВСУ провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.

 

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