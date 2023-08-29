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Лежать навіть у їдальні. У Севастополі шпиталі переповнені пораненими окупантами

Вівторок 29 серпня 2023 02:43
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Лежать навіть у їдальні. У Севастополі шпиталі переповнені пораненими окупантами Фото: у Севастополі госпіталі переповнені пораненими окупантами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Севастополі госпіталі з пораненими російськими військовими переповнені, їх розміщують у коридорах і навіть у їдальні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво президента України в Криму.

"Відкриті джерела повідомляють, що госпіталі у Севастополі переповнені пораненими російськими військовими", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що через гостру нестачу місць у палатах поранених розміщують у коридорах і навіть їдальні. Медичного персоналу, відповідно, також бракує.

Також минулого тижня окупанти продовжували проводити тренування флоту за розрахунками протипідводно-диверсійного забезпечення в Камишевій та Стрілковій бухтах, а також у районі мису Херсонес.

Вибухи у Криму

Останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами українських захисників по місцях дислокації ворожих солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

23 серпня українські військові змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

При цьому 24 серпня ЗСУ провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

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