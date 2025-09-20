ua en ru
Левову частку ракет збили літаки F-16: з'явилось епічне відео відбиття атаки РФ

Субота 20 вересня 2025 22:12
Левову частку ракет збили літаки F-16: з'явилось епічне відео відбиття атаки РФ Фото: з'явились кадри роботи пілотів літаків F-16 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні у суботу, 20 вересня, росіяни здійснили ракетну та дронову атаку на Україну. Більшість ворожих ракет збили саме винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, військові показали відео, на якому видно, як працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ та пілоти літаків F-16.

"Левова частка збитих сьогодні Х-101 - саме на рахунку українських Fighting Falcons", - йдеться у повідомленні.

Масова атака РФ по Україні

Нагадаємо, в ніч на 20 вересня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Ворог випустив 579 безпілотників і 40 ракет, включаючи балістичні.

Вранці стало відомо, що силам ППО вдалося знешкодити 583 цілі, а саме - 552 безпілотники, 2 балістичні ракети і 29 ракет Х-101.

Водночас були й влучання. Зокрема, ворог атакував дронами і ракетами Дніпро, в результаті чого пошкоджено будинки, школи, дитсадки, а кількість постраждалих за останніми даними зросла до 36 осіб.

Також під ударом РФ були Миколаївська, Київська, Хмельницька, Одеська та Чернігівська області.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

