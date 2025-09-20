ua en ru
У Дніпрі кількість постраждалих через атаку РФ зросла до 36

Субота 20 вересня 2025 19:13
У Дніпрі кількість постраждалих через атаку РФ зросла до 36 Фото: у Дніпрі окрім будинків пошкоджено садки та школи (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 20 вересня здійснили масований обстріл Дніпра. Станом на вечір кількість постраждалих зросла вже до 36 осіб, 8 з них у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"На зараз постраждалих вже 36. У лікарні досі перебувають 8 з них. Інші потерпілі під амбулаторним наглядом", - йдеться у повідомленні.

Глава ОВА уточнив, що надзвичайники приборкали пожежі. Окрім того, після обстеження прийнято рішення тимчасово відселити мешканців під'їзду багатоповерхівка, яка найбільше постраждала від обстрілу РФ.

"Це близько ста мешканців. Усім запропонували тимчасове житло, але звернень не надходило. Люди проживатимуть у родичів", - написав Лисак.

Також він додав, що окрім багатоповерхових і приватних будинків, у Дніпрі через ворожу атаку потрощені декілька шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ, і інфраструктура.

Нічна масова атака РФ по Україні

Нагадаємо, що в ніч на 20 вересня росіяни випустили по Україні 579 безпілотників, а також 40 ракет, включаючи балістичні. Сили ППО знешкодили більшість цілей, але є і влучання.

Зокрема, росіяни вночі неодноразово намагалися атакувати Дніпро дронами, а вранці ворог атакував місто крилатими ракетами. Мер Борис Філатов повідомив, що ракета влучила в багатоповерхівку. Відомо, що крім постраждалих, у Дніпрі є один загиблий.

Крім того, ворог завдав комбінованого удару по Миколаєву. На місто летіли дрони і балістика.

Також ми писали, що під ударом ворога опинилася Київська область. Наслідки зафіксовані в трьох районах.

Детальніше про те, які міста були атаковані і які наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

