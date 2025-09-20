Львиную долю ракет сбили самолеты F-16: появилось эпическое видео отражения атаки РФ

Сегодня в субботу, 20 сентября, россияне совершили ракетную и дроновую атаку на Украину. Большинство вражеских ракет сбили именно истребители F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Львиная доля сбитых сегодня Х-101 - именно на счету украинских Fighting Falcons", - говорится в сообщении.

В частности, военные показали видео, на котором видно, как работают зенитные ракетные системы, расчеты МВГ и пилоты самолетов F-16.

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, в ночь на 20 сентября россияне совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Враг выпустил 579 беспилотников и 40 ракет, включая баллистику.

Утром стало известно, что силам ПВО удалось обезвредить 583 цели, а именно - 552 беспилотника, 2 баллистические ракеты и 29 ракет Х-101.

В то же время были и попадания. В частности, враг атаковал дронами и ракетами Днепр, в результате чего повреждены дома, школы, детсады, а количество пострадавших по последним данным возросло до 36 человек.

Также под ударом РФ были Николаев, Киевская, Хмельницкая, Одесская и Черниговская область.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.