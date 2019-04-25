Левочкин: Зеленскому нужно приглашать профессионалов из всех команд

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Левочкин считает, что Зеленский может объединить людей из разных политических групп

Победителю президентских выборов 2019 Владимиру Зеленскому для успешной работы нужно приглашать профессионалов из всех команд. Такое мнение в интервью РБК-Украина заявил один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", нардеп Сергей Левочкин.

По его мнению, Зеленскому следует включить в свою команду максимальное количество сильных игроков, заинтересованных в успехе Украины.

"Естественно Зеленскому будет трудно "прикупать" союзников из команд БПП и "Народного фронта", которые последние пять лет были властью - они стали его главными оппонентами на прошедших выборах, но я и тут бы оставлял приоритетом профессионализм потенциальных партнеров, а не их политбэкграунд. Стране сегодня нужна максимальная концентрация сил и интеллекта для выхода из войны и кризиса. Поэтому я убежден в необходимости инклюзивного подхода - новому президенту нужно приглашать профессионалов из всех команд, нужно привлечь всех в работу на успех украинского государства. У него сейчас есть для этого все возможности", - подчеркнул Левочкин.

Он также не исключил, что такой подход может обрушить рейтинг Зеленского.

"Возможно, это отразится на его рейтинге, но непродолжительное время. По-настоящему рейтинг вновь избранного президента и его наследие разрушит неумелое и неэффективное управление. Это разрушит не только феномен Зеленского, но и надежды 75% людей, отдавших за него свои голоса", - добавил Левочкин.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ближайшие недели после выборов Зеленский назовет фамилии будущих топ-чиновников.

До этого сообщалось, что Зеленский планирует сократить администрацию президента.