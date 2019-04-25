Льовочкін: Зеленському треба залучати професіоналів з усіх команд

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Льовочкін вважає, що Зеленський може об'єднати людей з різних політичних груп

Переможцю президентських виборів 2019 Володимиру Зеленському для успішної роботи потрібно запрошувати професіоналів з усіх команд. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна заявив один з лідерів "Опозиційної платформи - За життя", нардеп Сергій Льовочкін.

На його думку, Зеленському слід включити до своєї команди максимальну кількість сильних гравців, зацікавлених в успіху України.

"Зеленському буде важко "прикуповувати" союзників з команд БПП і "Народного фронту", які останні п'ять років були владою - вони стали його головними опонентами на минулих виборах, але я і тут би залишав пріоритетом професіоналізм потенційних партнерів, а не їх політбекграунд. Країні сьогодні потрібна максимальна концентрація сил та інтелекту для виходу з війни і кризи. Тому я переконаний в необхідності інклюзивного підходу - новому президенту треба запрошувати професіоналів з усіх команд, потрібно залучити всіх до роботи на успіх української держави. У нього зараз є для цього всі можливості", - підкреслив Льовочкін.

Він також не виключив, що такий підхід може обвалити рейтинг Зеленського.

"Можливо, це відіб'ється на його рейтингу, але нетривалий час. По-справжньому рейтинг знову обраного президента та його спадщину зруйнує невміле та неефективне управління. Це зруйнує не тільки феномен Зеленського, але й надії 75% людей, які віддали за нього свої голоси", - додав Льовочкін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у найближчі тижні після виборів Зеленський назве прізвища майбутніх топ-чиновників.

До цього повідомлялося, що Зеленський планує скоротити адміністрацію президента.