Хто такий Лев XIV: ЗМІ дізналися цікаві факти про нового Папу Римського
Вчора ввечері, після кількох невдалих спроб кардинали все-таки обрали 267-го Папу Римського. Ним став кардинал Роберт Френсіс Прево, який взяв собі ім'я Лев XIV. Журналісти довідалися цікаві факти з життя понтифіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
9 цікавих фактів про нового Папу Римського
1. Це перший Папа в історії зі Сполучених Штатів Америки.
2. Його називали "найменш американським" серед американських кардиналів.
Так метафорично його називали через те, що народившись в Чикаго (штат Іллінойс, США), Прево більшу частину свого життя прожив у Перу. Зокрема, протягом десяти років керував августинською семінарією в місті Трухільйо.
У 2014 Папа Франциск призначив його апостольським адміністратором єпархії Чіклайо. З 2020 по 2021 рік Прево служив апостольським адміністратором Кальяо. А з 2018 по 2023 рік обіймав посади віце-президента та члена постійної ради Конференції єпископів Перу.
3. Очікується, що новий понтифік продовжить реформи свого попередника, покійного Франциска.
Зокрема, Прево близький до бачення Франциска про довкілля, служіння бідним і мігрантам. Він також підтримував ідею дозволити розлученим і повторно одруженим католикам приймати Святе Причастя.
4. Папа Франциск бачив у ньому лідера.
За словами ватиканського кореспондента CNN Крістофера Лемба, покійний Папа Франциск дуже поважав Прево. Зокрема він зазначав: "Очевидно, що Папа Франциск щось бачив у ньому - він бачив у ньому здібного лідера".
5. Він є членом Ордену святого Августина.
Новий Папа Римський Лев XIV є членом Ордену святого Августина та більш як десять років обіймав посаду генерального настоятеля цього Ордену.
Навіть у своїй першій промові понтифік наголосив, що він є сином святого Августина, і процитував відому фразу святого: "з вами я християнин, а для вас єпископ". Це відображає ідею, що всі люди в церковній ієрархії - від лідерів до пересічних членів - йдуть поряд.
6. Досвідчений лідер, призначений Папою Франциском на ключові посади.
З 2023 року Прево обіймав одну з найвпливовіших посад у Ватикані. Він був префектом Дикастерії у справах єпископів - установи, яка обирає та керує єпископами в усьому світі.
30 вересня 2023 Франциск звів Прево до рангу кардинала. Протягом перших місяців він зберігав стриманість у спілкуванні зі ЗМІ, але його цінували за вміння слухати та ефективно вирішувати питання.
Також у 2023 році Прево став президентом Папської комісії у справах Латинської Америки.
7. Американець з перуанським громадянством.
69-річний кардинал має подвійне громадянство Сполучених Штатів Америки та Перу. Понтифік як член ордену августинців понад 15 років працював місіонером у Перу, де служив єпископом Чіклайо. Згодом отримав громадянство цієї країни.
7. Ім’я Лев має символічне значення.
Це ім’я несе в собі глибоке символічне значення і пов'язане з історією церкви. Також воно відсилає до таких видатних Пап, як Лев Великий, який зміцнив церкву, та Лев XIII, котрий активно працював над соціальним вченням церкви в період революційних змін.
8. Має ступінь бакалавра математики.
Роберт Френсіс Прево має ступінь бакалавра наук з математики Віллановського університету, а також ступінь магістра богослов'я Католицького богословського союзу в Чикаго, а також ліценціат та докторат з канонічного права Папського коледжу Святого Томи Аквінського в Римі.
9.Фанат тенісу.
"Я вважаю себе справжнім тенісистом-аматором. Після від'їзду з Перу у мене було мало часу для тренувань, але я з нетерпінням чекаю повернення на корт»" - розповідав Превост в інтерв'ю.
Крім того, у вільний час понтифік любить читати, гуляти та подорожувати.
9. Американський журнал TIME опублікував нову обкладинку, присвячену новому Папі Римському.
Смерть Папи Римського Франциска та обрання нового понтифіка
Папа Франциск помер 21 квітня внаслідок інсульту. Прощання з понтифіком відбулося 26 квітня у Ватикані - на церемонію зібралося близько 400 тисяч осіб. Його поховали в римській базиліці Санта Марія Маджоре.
За канонами церкви, після смерті понтифіка скликається конклав - закрите зібрання кардиналів, яке обирає нового Папу. Він розпочався 7 травня у Сикстинській капелі. А вже 8 травня ввечері над капелою піднявся білий дим. Це означало, що конклав досяг згоди щодо наступника Франциска. Ним став кардинал Роберт Френсіс Прево.
Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 у Чикаго, США. Він - американо-перуанський куріальний кардинал, августинець. Генеральний настоятель Августинського Ордену з 14 вересня 2001 року по 4 вересня 2013 року. У 2023 році Франциск зробив його кардиналом.
Президент України Володимир Зеленський вже привітав нового Папу. Він побажав йому мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні високої місії.
Детальніше про нового Папу Римського можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.