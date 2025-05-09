Кто такой Лев XIV: СМИ узнали интересные факты о новом Папе Римском
Вчера вечером, после нескольких неудачных попыток, кардиналы все-таки избрали 267-го Папу Римского. Им стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший себе имя Лев XIV. Журналисты узнали интересные факты из жизни понтифика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
9 интересных фактов о новом Папе Римском
1. Это первый Папа в истории из Соединенных Штатов Америки.
2. Его называли "наименее американским" среди американских кардиналов.
Так метафорически его называли из-за того, что родившись в Чикаго (штат Иллинойс, США) Прево большую часть своей жизни прожил в Перу. В частности, в течение десяти лет руководил августинской семинарией в городе Трухильо.
В 2014 Папа Франциск назначил его апостольским администратором епархии Чиклайо. С 2020 по 2021 год Прево служил апостольским администратором Кальяо. А с 2018 по 2023 год занимал должности вице-президента и члена постоянного совета Конференции епископов Перу.
3. Ожидается, что новый понтифик продолжит реформы своего предшественника, покойного Франциска.
В частности, Прево близок к видению Франциска об окружающей среде, служении бедным и мигрантам. Он также поддерживал идею разрешить разведенным и повторно женатым католикам принимать Святое Причастие.
4. Папа Франциск видел в нем лидера.
По словам ватиканского корреспондента CNN Кристофера Лемба, покойный Папа Франциск очень уважал Прево. В частности он отмечал: "Очевидно, что Папа Франциск что-то видел в нем - он видел в нем способного лидера".
5. Он является членом Ордена святого Августина.
Новый Папа Римский Лев XIV является членом Ордена святого Августина и более десяти лет занимал должность генерального настоятеля этого Ордена.
Даже в своей первой речи понтифик подчеркнул, что он является сыном святого Августина, и процитировал известную фразу святого: "с вами я христианин, а для вас епископ". Это отражает идею, что все люди в церковной иерархии - от лидеров до рядовых членов - идут рядом.
6. Опытный лидер, назначенный Папой Франциском на ключевые должности.
С 2023 года Прево занимал одну из самых влиятельных должностей в Ватикане. Он был префектом Дикастерии по делам епископов - учреждения, которое выбирает и руководит епископами во всем мире.
30 сентября 2023 года Франциск возвел Прево в ранг кардинала. В течение первых месяцев он сохранял сдержанность в общении со СМИ, но его ценили за умение слушать и эффективно решать вопросы.
Также в 2023 году Прево стал президентом Папской комиссии по делам Латинской Америки.
7. Американец с перуанским гражданством.
69-летний кардинал имеет двойное гражданство Соединенных Штатов Америки и Перу. Понтифик как член ордена августинцев более 15 лет работал миссионером в Перу, где служил епископом Чиклайо. Впоследствии получил гражданство этой страны.
7. Имя Лев имеет символическое значение.
Это имя несет в себе глубокое символическое значение и связано с историей церкви. Также оно имеет отсылку к таким выдающимся Папам, как Лев Великий, который укрепил церковь, и Лев XIII, который активно работал над социальным учением церкви в период революционных изменений.
8. Имеет степень бакалавра математики.
Роберт Фрэнсис Прево имеет степень бакалавра наук по математике Виллановского университета, а также степень магистра богословия Католического богословского союза в Чикаго, а также лиценциат и докторат по каноническому праву Папского колледжа Святого Фомы Аквинского в Риме.
9. Фанат тенниса.
"Я считаю себя настоящим теннисистом-любителем. После отъезда из Перу у меня было мало времени для тренировок, но я с нетерпением жду возвращения на корт", - рассказывал Превост в интервью.
Кроме того, в свободное время понтифик любит читать, гулять и путешествовать.
9. Американский журнал TIME опубликовал новую обложку, посвященную новому Папе Римскому.
Смерть Папы Римского Франциска и избрание нового понтифика
Папа Франциск умер 21 апреля вследствие инсульта. Прощание с понтификом состоялось 26 апреля в Ватикане - на церемонию собралось около 400 тысяч человек. Его похоронили в римской базилике Санта Мария Маджоре.
По канонам церкви, после смерти понтифика созывается конклав - закрытое собрание кардиналов, которое избирает нового Папу. Он начался 7 мая в Сикстинской капелле. А уже 8 мая вечером над капеллой поднялся белый дым. Это означало, что конклав достиг согласия по преемнику Франциска. Им стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево.
Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, США. Он - американо-перуанский куриальный кардинал, августинец. Генеральный настоятель Августинского Ордена с 14 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года. В 2023 году Франциск сделал его кардиналом.
Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил нового Папу. Он пожелал ему мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении высокой миссии.
Подробнее о новом Папе Римском можете узнать в материале РБК-Украина.
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