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Летять з півдня: війська РФ атакують Україну "Шахедами"

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські ударні безпілотники типу "Шахед" атакують Україну з південного напрямку. Повітряну тривогу оголошено в Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ударні дрони рухаються у напрямку Одеси з боку Чорного моря.

Сили оборони півдня України підтвердили, що захисники вже ведуть бойову роботу з безпілотників.

Російський удар по Одесі 15 березня

Війська РФ з перших днів вторгнення в Україну завдають ударів по Одесі та області різними типами озброєння.

Так, учора, 15 березня, Одесу атакували балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили із тимчасово окупованого Криму. Після прибуття до місця подій медиків та рятувальників, ворог завдав повторного удару. Спочатку було відомо про десятки постраждалих, а також загиблих.

Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Станом на сьогодні, відомо про 21 жертву, ще понад 70 людей отримали поранення, також є й ті, хто перебуває у важкому стані. Серед загиблих є співробітники ДСНС, медик.

Детальніше про російську атаку по Одесі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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