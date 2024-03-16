Летят с юга: войска РФ атакуют Украину "Шахедами"

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ударные дроны движутся в направлении Одессы со стороны Черного моря.

Силы обороны юга Украины подтвердили, что защитники уже ведут боевую работу по беспилотникам.

Российский удар по Одессе 15 марта

Войска РФ с первых дней вторжения в Украину наносят удары по Одессе и области различными типами вооружения.

Так, вчера, 15 марта, Одессу атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М", которые запустили с временно оккупированного Крыма. После прибытия к месту событий медиков и спасателей, враг нанес повторный удар. Сначала было известно о десятках пострадавших, а также погибших.

В результате вражеского обстрела разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

По состоянию на сегодняшний день, известно о 21 жертве, еще более 70 человек получили ранения, также есть и те, кто находится в тяжелом состоянии. Среди погибших есть сотрудники ГСЧС, медик.

Более подробно о российской атаке по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.