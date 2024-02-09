Летять з двох напрямків: війська РФ запустили по Україні "Шахеди"

Зазначається, що перша група дронів-камікадзе влетіла в повітряний простір Харківської області з боку Білгородської області РФ, також повідомляли про загрозу Чугуєву, безпілотники рухаються західним курсом.

Другу групу дронів-камікадзе зафіксовано на півдні Миколаївської та Херсонської областей, їх запуск, попередньо, здійснювався з території тимчасово окупованого Криму.

Нічна атака РФ 8 лютого

У ніч з 7 на 8 лютого в кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через чергову російську повітряну атаку із застосуванням дронів типу "Шахед". У різних регіонах працювали сили та засоби протиповітряної оборони щодо відображення дронової атаки противника.

Пізніше вночі стало відомо про кілька вибухів в Одесі, де тривала робота протиповітряної оборони. Крім того, вибухи були і у Миколаєві.

За словами голови Одеської ОВ Олега Кіпера, в Одесі ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу. Постраждалих немає.

У Миколаєві внаслідок атаки "Шахедами" було потрапляння у приватний сектор і сталося займання, розповів мер міста Олександр Сенкевич. Також без постраждалих.