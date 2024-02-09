UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Летять з двох напрямків: війська РФ запустили по Україні "Шахеди"

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Відомо, що ворожі дрони летять із двох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що перша група дронів-камікадзе влетіла в повітряний простір Харківської області з боку Білгородської області РФ, також повідомляли про загрозу Чугуєву, безпілотники рухаються західним курсом.

Другу групу дронів-камікадзе зафіксовано на півдні Миколаївської та Херсонської областей, їх запуск, попередньо, здійснювався з території тимчасово окупованого Криму.

Нічна атака РФ 8 лютого

У ніч з 7 на 8 лютого в кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через чергову російську повітряну атаку із застосуванням дронів типу "Шахед". У різних регіонах працювали сили та засоби протиповітряної оборони щодо відображення дронової атаки противника.

Пізніше вночі стало відомо про кілька вибухів в Одесі, де тривала робота протиповітряної оборони. Крім того, вибухи були і у Миколаєві.

За словами голови Одеської ОВ Олега Кіпера, в Одесі ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу. Постраждалих немає.

У Миколаєві внаслідок атаки "Шахедами" було потрапляння у приватний сектор і сталося займання, розповів мер міста Олександр Сенкевич. Також без постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониВторгнення Росії до України