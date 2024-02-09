Летят с двух направлений: войска РФ запустили по Украине "Шахеды"

Отмечается, что первая группа дронов-камикадзе влетела в воздушное пространство Харьковской области со стороны Белгородской области РФ, сообщали об угрозе для Чугуева, беспилотники движутся западным курсом.

Вторая группа дронов-камикадзе зафиксирована на юге Николаевской и Херсонской областей, их запуск, предварительно, осуществлялся с территории временно оккупированного Крыма.

Ночная атака РФ 8 февраля

В ночь с 7 на 8 февраля в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за очередной российской воздушной атаки с применением дронов типа "Шахед". В разных регионах работали силы и средства противовоздушной обороны по отражению дроновой атаки противника.

Позже ночью стало известно о нескольких взрывах в Одессе, где продолжалась работа противовоздушной обороны. Кроме того, взрывы были и в Николаеве.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в Одессе ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка и зафиксировано повреждение здания учебного заведения. Пострадавших нет.

В Николаеве в результате атаки "Шахедами" было попадание в частном секторе и произошло возгорание, рассказал мэр города Александр Сенкевич. Также без пострадавших.