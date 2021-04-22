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Влітку відбудеться саміт НАТО. Серед головних тем - російська агресія

Новость на русском → Брюссель, Четвер 22 квітня 2021 10:45
Влітку відбудеться саміт НАТО. Серед головних тем - російська агресія Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (facebook.com/NATO)
Автор: Анастасія Рокитна

Наступний саміт голів держав і урядів НАТО пройде 14 червня. Країни-учасниці обговорять, зокрема, російську агресію.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАТО.

Серед головних тем саміту:

  • агресивні дії РФ,
  • тероризм,
  • кібератаки,
  • клімат,
  • посилення Китаю.

"Я радий оголосити, що наступний саміт лідерів союзників відбудеться 14 червня 2021 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Бельгія", - повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що організатори будь-яких провокацій проти країни пошкодують" так, як давно ні про що не шкодували". Росія буде сама визначати "червоні лінії".

Зазначимо, у Росії пояснили посилення військ на півдні країни.

РБК-Україна писало, що в Держдумі РФ допустили визнання "ЛДНР" і введення російських військ на Донбас.

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