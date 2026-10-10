UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Летіли "Циркони" і майже 100 дронів: Ігнат назвав особливості нової атаки РФ

19:16 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Юрій Ігнат (facebook.com/yuriy.ignat)

Протягом поточної доби російські загарбники тероризували різні регіони України. Однак головною ціллю ворога знову був Київ.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє РБК-Україна.

За його словами, впродовж дня окупанти застосували близько 100 безпілотників.

Окрім того, противник запустив дві ракети "Циркон". Ігнат офіційно підтвердив, що одну з них вдалось збити завдяки роботі комплексу Patriot.

Він також зауважив, що епіцентром російських ударів 10 жовтня знову була столиця.

"Окрім цих ракет протягом дня, вже з 06:37 - до 100 маємо безпілотників, які атакують з різних напрямків - і з півдня, і з півночі, і зі сходу... більшість засобів повітряного нападу противника б'є по столиці", - розповів Ігнат.

На цьому тлі він нагадав, що інші регіони України також серйозно потерпають від того, що ворог активно атакує їх не лише дронами, а й КАБами.

"Ми бачимо від КАБів серйозні руйнування в Запорізькій області і на Сумщині", - наголосив Ігнат.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївВійна Росії проти УкраїниАтака дронівРакетна атака