Цими днями зберігається загроза нових ракетних ударів РФ, - Зеленський
В Україні зберігається особлива загроза нових ракетних ударів РФ, через що Україна гостро потребує додаткових систем ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Під час сьогоднішньої балістичної атаки на Київ відбулася телефонна розмова президента України з президентом Франції Емманюелем Макроном. Зеленський подякував французькому лідеру за підтримку.
За його словами, потреба у додаткових пакетах ППО для України є очевидною, і Київ наразі працює з усіма партнерами заради ухвалення відповідних рішень.
"Цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів", - наголосив Зеленський.
У відповідь на це важливо посилити тиск на Росію, і для цього мають бути зроблені спільні сміливі кроки.
Окремою темою переговорів стали виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів.
Президент України зазначив, що росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане.
Лідери предметно координують свої дії та готують наступні зустрічі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголошував, що Росія розраховує на продовження війни та терор проти мирного населення, використовуючи доходи від експорту нафтопродуктів для виробництва зброї та залучення найманців.
Також у Києві неодноразово підкреслювали, що Україна підтримала б послаблення санкцій проти РФ лише в обмін на енергетичне перемир'я, оскільки вважають відповідні угоди нечесними та порівнюють їх із торішніми домовленостями.