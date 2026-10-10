Летели "Цирконы" и почти 100 дронов: Игнат назвал особенности новой атаки РФ

По его словам, в течение дня оккупанты применили около 100 беспилотников.

Кроме того, противник запустил две ракеты "Циркон". Игнат официально подтвердил, что одну из них удалось сбить благодаря работе комплекса Patriot.

Он также отметил, что эпицентром российских ударов 10 октября снова была столица.

"Помимо этих ракет в течение дня, уже с 06:37 - до 100 имеем беспилотников, которые атакуют с разных направлений - и с юга, и с севера, и с востока... большинство средств воздушного нападения противника бьет по столице", - рассказал Игнат.

На этом фоне он напомнил, что другие регионы Украины также серьезно страдают от того, что враг активно атакует не только дронами, но и КАБами.

"Мы видим от КАБов серьезные разрушения в Запорожской области и Сумской области", - подчеркнул Игнат.