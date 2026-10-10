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У Києві 6 людей постраждали внаслідок удару РФ по ресторану

16:29 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Києві 6 людей постраждали внаслідок удару РФ по ресторану Фото: РФ знову атакувала Оболонь (DSNSKyiv)
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10 жовтня в Оболонському районі Києва російські загарбники вдарили по будівлі ресторану. Згідно з останніми даними, постраждали 6 цивільних.

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Близько 14:00 у Києві прогриміли гучні вибухи на тлі нової ворожої атаки.

Через 20 хвилин мер повідомив, що на Оболоні сталося влучання в будівлю ресторану.

Окрім того, за іншою адресою у цьому ж районі уламки ракети впали в дворі житлового будинку.

"В будівлі ресторану на Оболоні, де сталося влучання, гасять пожежу. Рятувальники виявили 4 постраждалих. Один із них - у тяжкому стані. Медики надають допомогу", - заявив Кличко о 14:47.

Однак згодом він уточнив, що кількість потерпілих у цьому районі зросла до 6 осіб.

За словами міського голови, 5 поранених медики госпіталізували.

"Одному надали допомогу на місці", - написав Кличко.

Оновлено о 16:36

До 7 осіб зросла кількість потерпілих у Києві.

Кличко також додав, що наразі уже 5 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень.

"Троє з них - у тяжкому стані", - повідомив мер.

Атаки РФ на Київ 10 жовтня

Близько 12:50 Соломʼянському районі сталося падіння уламків російського дрона на 25-поверховий житловий будинок.

Згодом стало відомо, що у цьому ж районі уламки влучили в 8-поверхову офісну будівлю.

Кличко повідомив, що внаслідок пошкодження енергообʼєкту в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці.

"У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води", - повідомив мер.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кличко виступив з офіційною заявою щодо можливості евакуації з Києва.

А президент країни Володимир Зеленський на тлі останніх подій попередив про нові плани РФ.

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