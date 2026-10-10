Летіли "Циркони" і майже 100 дронів: Ігнат назвав особливості нової атаки РФ

Протягом поточної доби російські загарбники тероризували різні регіони України. Однак головною ціллю ворога знову був Київ.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє РБК-Україна .

За його словами, впродовж дня окупанти застосували близько 100 безпілотників.

Окрім того, противник запустив дві ракети "Циркон". Ігнат офіційно підтвердив, що одну з них вдалось збити завдяки роботі комплексу Patriot.

Він також зауважив, що епіцентром російських ударів 10 жовтня знову була столиця.

"Окрім цих ракет протягом дня, вже з 06:37 - до 100 маємо безпілотників, які атакують з різних напрямків - і з півдня, і з півночі, і зі сходу... більшість засобів повітряного нападу противника б'є по столиці", - розповів Ігнат.

На цьому тлі він нагадав, що інші регіони України також серйозно потерпають від того, що ворог активно атакує їх не лише дронами, а й КАБами.

"Ми бачимо від КАБів серйозні руйнування в Запорізькій області і на Сумщині", - наголосив Ігнат.