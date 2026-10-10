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Летіли "Циркони" і майже 100 дронів: Ігнат назвав особливості нової атаки РФ

19:16 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Летіли "Циркони" і майже 100 дронів: Ігнат назвав особливості нової атаки РФ Фото: Юрій Ігнат (facebook.com/yuriy.ignat)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Протягом поточної доби російські загарбники тероризували різні регіони України. Однак головною ціллю ворога знову був Київ.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє РБК-Україна.

За його словами, впродовж дня окупанти застосували близько 100 безпілотників.

Окрім того, противник запустив дві ракети "Циркон". Ігнат офіційно підтвердив, що одну з них вдалось збити завдяки роботі комплексу Patriot.

Він також зауважив, що епіцентром російських ударів 10 жовтня знову була столиця.

"Окрім цих ракет протягом дня, вже з 06:37 - до 100 маємо безпілотників, які атакують з різних напрямків - і з півдня, і з півночі, і зі сходу... більшість засобів повітряного нападу противника б'є по столиці", - розповів Ігнат.

На цьому тлі він нагадав, що інші регіони України також серйозно потерпають від того, що ворог активно атакує їх не лише дронами, а й КАБами.

"Ми бачимо від КАБів серйозні руйнування в Запорізькій області і на Сумщині", - наголосив Ігнат.

Раніше РБК-Україна публікувало важливе попередження президента Володимира Зеленського щодо нових російських атак.

Також ми повідомляли, що в Запоріжжі зросла кількість загиблих після ворожого удару.

Окрім того, стало відомо про наслідки нової атаки РФ на Київ - цього разу росіяни влучили в ресторан.

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